Muitos cidadãos com salário médio, que não ganham num ano tanto como o governador do Banco de Portugal aufere num mês, podem sentir-se ofendidos com o apelo à moderação salarial feito por Mário Centeno. O responsável alertou para cautelas nos aumentos salariais, que no seu entender não podem acompanhar a subida galopante da inflação, por ser um fenómeno temporário.









