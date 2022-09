A inflação tornou-se numa estranha aliada dos cofres públicos no primeiro semestre deste ano e permite a Medina apresentar um generoso saldo orçamental positivo.



Os preços subiram e com eles a receita fiscal, porque incide em produtos mais caros. Mas este saldo positivo é transitório. No próximo ano, com o aumento dos salários e de todos os preços, os custos fixos e o investimento vão ficar mais caros por culpa da espiral inflacionista.









