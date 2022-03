Ana Gomes não tem nenhuma culpa no cartório pelo facto de o valor de mercado dos seus imóveis ser muito superior ao da avaliação do IMI. São duas coisas completamente diferentes e na situação da embaixadora estão dezenas de milhares de pessoas que por força da valorização do mercado imobiliário a que assistimos nos últimos anos têm casas com valores milionários várias vezes acima do valor patrimonial atribuído pelas Finanças.