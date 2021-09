No arranjinho que o Governo está a preparar com os parceiros de esquerda para aprovação do Orçamento do Estado há uma ameaça ao rendimento dos senhorios, transformados nos capitalistas forçados a expiar os pecados da especulação imobiliária. Apesar de algumas salvaguardas, a ameaça de englobamento do dinheiro ganho com as rendas de casa significa em muitos casos quase uma duplicação do IRS a pagar por cada recibo de renda.