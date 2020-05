Sorvedouro milionário

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A novela do Novo Banco tornou-se o assunto político mais relevante da atualidade por causa de António Costa ter prometido na semana passada a Catarina Martins que a tranche de 850 milhões só seria desbloqueada depois de conhecida a auditoria às contas do banco.O que Costa não sabia era quo dinheiro já tinha sido transferido na véspera, como estava contratualmente previsto, e não foi possível coincidir com a auditoria ...