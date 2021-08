Talibãs no Ocidente

O regresso dos talibãs ao poder no Afeganistão é um grave retrocesso civilizacional. Mas o crescimento da intolerância e do ódio não é um exclusivo do fundamentalismo islâmico. No Ocidente também há cada vez mais sinais de novo fundamentalismo, travestido de politicamente correto, que mina a cultura de tolerância herdada do iluminismo.Em nome de bons princípios, há quem tente impor ditaduras de gosto, que limitam a liberdade de escolha dos cidadãos. É o caso da autarca da cidade espanhola de Gijón, que quer acabar com as touradas na cidade, porque na última corrida foram lidados touros com os nomes de Feminista e Nigeriano. O Ocidente também está a ficar perigoso.