Tantas voltas numa volta ao Sol

A terra só deu uma volta em redor do Sol, mas este país nos últimos 12 meses deu tantas voltas que a maioria socialista conquistada no dia 30 de janeiro de 2022 parece que já foi no tempo das calendas. O desgaste político que o Governo está a sofrer acentua a degradação da qualidade dos quadros disponíveis para aceitar uma missão espinhosa no executivo e torna, por exemplo, difícil encontrar um candidato decente para a Secretaria de Estado da Agricultura. Este fenómeno não começou agora, nem é um exclusivo do Partido Socialista. Todos os partidos têm culpa neste abaixamento de nível da classe dirigente da política, porque muita gente válida é afastada pelos grupos que controlam as máquinas partidárias.



Mas enquanto uma minoria privilegiada tem acesso às rendas e favores do Estado, a imensa maioria das famílias assistiu nos últimos meses, e sobretudo após o início da guerra na Ucrânia, a um empobrecimento acelerado. O agravamento da fatura energética, a perda de poder de compra visível nas contas do supermercado e a escalada dos juros, que está a disparar as prestações do crédito, não fizeram vítimas apenas nos agregados mais pobres. A classe média que vivia mais desafogada foi atingida por um ‘tsunami’. Por isso está mais intolerante face às tropelias de quem tem o poder.

