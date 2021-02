Tão perto de Manaus

O rendimento mínimo, que agora se chama rendimento social de inserção (RSI), é uma boa ideia estragada pelos abusos e pelo incentivo público à preguiça. Há pessoas doentes, debilitadas e mães solteiras que precisam deste subsídio para sobreviver e que devem receber apoio do Estado. Outra vantagem desta prestação social foi contribuir para diminuição do abandono escolar, uma vez que a atribuição do subsídio depende da frequência escolar das crianças.