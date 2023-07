Na próxima semana os automobilistas vão sofrer com o brutal aumento do preço dos combustíveis. Como se não bastassem as circunstâncias do mercado, o Governo dá um empurrão com o aumento da taxa do carbono, que eufemisticamente é um descongelamento gradual da referida taxa, que agravará dois cêntimos a cada litro de combustível.









