O brutal aumento dos combustíveis na próxima semana é mais um encargo extra para os automobilistas e para a economia, porque o impacto do gasóleo acaba por se refletir no agravamento de custos de todos os produtos. Foi um verão particularmente penalizador que deixa um peso tremendo para o outono. A subida do preço dos combustíveis acaba por ter um impacto global tão duro como a subida de juros, que pesa muitas centenas de euros no orçamento mensal das famílias endividadas, mas o gasóleo e a gasolina acabam por afetar o bolso de todos.









