Diogo Vaz Guedes, presidente da Privado Holding, dona do Banco Privado Português, anunciou processos nos tribunais contra Ministério das Finanças e Banco de Portugal. Os accionistas do BPP têm todo o direito de recorrer à Justiça, mas a culpa do BPP estar nesta triste situação é em primeiro lugar dos detentores do capital do banco fundado por João Rendeiro.