As famílias que já viram este ano atualizada a prestação mensal do crédito da casa apanharam um susto e nos próximos meses a tendência é para piorar. Num empréstimo de 150 mil euros, a diferença mensal já se mede em centenas de euros.



Porque há um ano, com spread a 1%, os juros reais eram muito baixos, a taxa Euribor era negativa e agora, no prazo de seis meses, já ultrapassou os 3%, o que a somar à margem do spread leva os juros para 4%.









