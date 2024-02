A detenção de arguidos durante 21 dias sem conhecerem as medidas de coação é inadmissível, mas a responsabilidade foi do juiz. No Porto, no caso dos Super Dragões, o magistrado que dirigia o processo cuidou de libertar antecipadamente arguidos detidos. O problema é que há um corporativismo reinante em Portugal que não separa o trigo do joio.









Ver comentários