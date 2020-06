Um gestor experiente no Governo

António Costa Silva, o homem que António Costa escolheu para desenvolver o plano de recuperação económica, tem um perfil qualificado. Alia um brilhante currículo académico à experiência profissional, particularmente no setor do petróleo, em que é um dos portugueses que melhor conhece o negócio.E este perfil faz falta no Governo, em que os ministros até já podem ter algumas ideias e saber teorias, mas ninguém teve a responsabilidade de mensalmente pagar salários aos trabalhadores e honrar os compromissos com os fornecedores, sem ser com a proteção do Estado.Com a chuva de milhões de Bruxelas, o plano que será desenhado por António Costa Silva pode ser a última oportunidade para o País não perder a esperança de convergência com os países mais ricos da Europa.Na entrevista à RTP, o gestor apontou o caminho do seu plano e aposta na reindustrialização do País e na modernização nas infraestruturas físicas. É um conjunto de boas intenções. Mais polémica é a ideia de ter mais presença do Estado na economia. É importante haver melhor Estado, não necessariamente mais Estado.