Neste caso da saída com prémio da administração da TAP da atual secretária de Estado do Tesouro não há nada de ilegal, apenas uma grande imoralidade de uma casta que parece que está a tornar-se dona disto tudo, à custa do dinheiro dos contribuintes.









A história é singela, uma administradora que se incompatibiliza com a presidente executiva sai tranquilamente da empresa e passados poucos meses vai gerir outra grande empresa, dos mesmos acionistas, que por acaso somos todos nós, os contribuintes, que pagamos um bilhete demasiado caro para manter uma companhia que continua a ser um sorvedouro dos escassos recursos públicos.

Enquanto a maioria dos portugueses vive com salários cada vez mais esmagados, mesmo o salário médio de pessoas qualificadas é muito baixo, há umas castas que conquistaram o poder tecnocrático, que têm salários de padrões europeus. Há um regabofe em muitas empresas e institutos públicos que só é possível graças à complacência dos ministros que tutelam os serviços. Há falta de escrutínio e de responsabilização sobre quem gasta o nosso dinheiro.