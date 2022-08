Quem viu Fernando Chalana jogar futebol nunca vai esquecer a arte e o génio. Mesmo os que não são adeptos do Benfica lembram com nostalgia o perfume que brotava deste jogador do Barreiro.



O futebol resgatou-o da pobreza, mas não lhe deu a preparação para saber gerir a fama e a fortuna que lhe sorriram.