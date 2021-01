Ontem, a nota da dívida grega baixou para o nível de lixo. Portugal ainda não está no nível do país balcânico, mas depois da descida abrupta do rating da S&P está à beira do caixote. A degradação da nota é uma tragédia, e as perdas de 1,4 mil milhões registas ontem na Bolsa nacional até são o detalhe menos importante.