Quem tiver o contrato do crédito à habitação revisto em dezembro terá uma desagradável surpresa com o aumento brutal da prestação mensal. Nos prazos de 3 meses já tinham notado um acréscimo no anterior trimestre, mas agora a subida é maior. Porém, os saltos mais gigantescos serão nos prazos de seis meses (os mais frequentes) e a 1 ano.









