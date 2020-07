A alegria de uns é a tristeza de outros

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Não há muito a fazer. No futebol só ganha um. Por muito que isso desespere adeptos por todo o mundo, ano após ano. Por cá o FC Porto foi o justo campeão. Excelente trabalho de Sérgio Conceição, com vários altos e baixos, mas fazendo das fraquezas forças nos momentos-chave e sabendo aguentar melhor a pressão do que o rival Benfica, que ainda tenta perceber o que se passou.Conceição recuperou ...