Bem o presidente ao travar os festejos e a euforia encarnada. A conquista de um título só é realidade quando a coisa está feita. Seja ele do Benfica, FC Porto ou Sporting. E há na história um longo rol de tristes festejos antecipados que redundaram em banhos de lágrimas.



Experiente e ajuizado, Rui Costa passou a semana a travar a euforia e a proibir festejos, ainda que mesmo ele tenha sucumbido à vontade de celebrar no final do jogo com o Sp.









