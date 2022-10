O Sporting lidera o grupo na Liga dos Campeões apesar do desastre em Marselha, o Benfica empatou o todo-poderoso PSG e segue cara a cara com os franceses e o FC Porto já é segundo no grupo. Isto frente a equipas com orçamentos muito superiores, os encarnados inclusive com dois tubarões como o Paris Saint-Germain e a Juventus.









