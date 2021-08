A importância da Champions na Luz

O Benfica ganhou ao PSV na Luz e agora tudo se decide em Eindhoven. Este acesso à Liga dos Campeões é importantíssimo para o clube e na estrutura, dos jogadores ao treinador, dos assessores ao presidente, todos sabem que é vital atingir esta meta. E chegar à Champions é, obviamente, muito importante desportivamente, mas há bastante para além disso.A Liga dos Campeões é importante para Rui Costa. A ambição política do número 10 passa pela afirmação desportiva da equipa. Aliás, a meta foi apontada como o objetivo número 1 da direção após a saída de Luís Filipe Vieira e rápida ascensão do ‘maestro’. Com eleições prometidas para outubro/novembro, seria naturalmente muito mais agradável ter a equipa saudável na Liga interna e competitiva na Champions do que lidar com a Liga Europa. Para além disso justificaria o investimento de 17 milhões num ponta-de-lança quando o plantel já tinha seis jogadores para um ou dois lugares.