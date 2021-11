São muitas as buscas às SAD. São muitas as buscas a empresários. Imensos os escândalos que nos vão sendo narrados e em que até queríamos não acreditar. Mas são verdadeiros. E é muito o dinheiro que desapareceu dos clubes ao longo destes anos. É por isso tão urgente quanto importante que haja uma operação mãos limpas no futebol português.