Se passou anos e anos com suspeitas de que havia muito para limpar no futebol português, fará certamente parte dos que estão satisfeitos com as várias operações lançadas pelo Ministério Público. Não nos podemos queixar de letargia na justiça neste momento. As investidas são muitas, em vários quadrantes e sobre personagens que têm tido condutas opacas ao longo dos anos.