Benfica, FC Porto e Sporting têm juntos mais de mil milhões de passivo. Um número brutal, com o qual já convivemos de forma natural, pois está aí para todos vermos há tantos anos que muitos já nem se questionam. E mesmo com performances completamente diferentes quando olhamos às recentes contas apresentadas, é impossível não reparar que as finanças do nosso futebol continuam pelas ruas da amargura e que o valor devido pelos grandes é absolutamente astronómico, sem razões para acreditarmos que as coisas vão melhorar nos próximos anos.









