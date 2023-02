Nova derrota em Braga e esta com consequências ainda mais funestas do que a primeira, ditando a eliminação do clube da Luz da Taça de Portugal, a segunda em que o Benfica acaba por baquear, restando-lhe agora a Liga para brilhar. Podemos dizer que o campeonato é o que realmente interessa – e não há dúvida de que é o objetivo mais importante – mas uma equipa com o nível de investimento que se verifica na formação orientada por Roger Schmidt tem de ambicionar a mais.









