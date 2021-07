Fantasmas nos bastidores da Luz

Há muita gente preocupada no Estádio da Luz. Mais na SAD do que no clube, mas a verdade é que as conversas de bastidores e o que é deixado transparecer cá para fora mostra como união é uma palavra caída em desuso por aquelas bandas. O tratamento dado a Vieira por clube e SAD já mostrara que o significado da palavra solidariedade é por ali totalmente desconhecido, mas a forma como se tenta fugir hoje às responsabilidades não deixa de impressionar.No meio desta guerra de comadres há um nome muitas vezes apontado: Domingos Soares de Oliveira. Eis alguém a quem alguns vice-presidentes do Benfica não perdoam o poder que exibiu durante a era-Vieira. Daí ao "eu não assinava sozinho" foi um passo. Uma narrativa que é repetida muitas vezes. Não faço ideia se Soares de Oliveira é culpado de algum crime, não me compete julgá-lo. Mas custa-me entender como há tanta gente disponível para sacudir a água do capote, para isso utilizando alguém a quem foram tecidas loas incomensuráveis durante anos. Agora até descobriram que Soares de Oliveira é adepto do Sporting. Como se não soubessem antes.