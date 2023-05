Tenho muitas dificuldades em entender alguns dos procedimentos do Conselho de Disciplina desde a saída de José Manuel Meirim. Não é que a coisa fosse perfeita, pelo contrário, mas na maior parte das vezes entendia-se uma lógica e percebia-se que havia uma luta pela justiça no futebol.



Um amigo disse-me uma vez algo que em apenas uma frase me pareceu uma verdade indesmentível: "O futebol será sempre melhor quando as pessoas no estádio e em casa percebam o que se passa e as decisões que são tomadas".









