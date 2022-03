Frustrante. Foi assim que titulámos a eliminação do FC Porto na Liga Europa. Foi o que sentimos na redação quando terminou o jogo em Lyon. As sensações são o que são. E não são obrigatoriamente a verdade. Mas foram poucos os momentos em que os franceses subjugaram a equipa portista, que na eliminatória poucas vezes parece ter jogado prego a fundo, como se com medo de ser feliz.