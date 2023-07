Há por aí muita gente indignada com o ataque que a Arábia Saudita tem feito a muitos dos maiores talentos do futebol mundial, assim como a treinadores cotados. Percebo se falarmos de ‘sportwashing’ e do muito que há a condenar num regime tão diferente do nosso, mas não pelo dinheiro envolvido. Porque o capitalismo e a lei do dinheiro já mandam no futebol europeu há muito.









