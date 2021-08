O futebol onde tudo é permitido

Paris faz as parangonas do futebol mundial. E bem. Não é todos os dias que um dos melhores jogadores da história do futebol muda de clube. E logo um que tinha vida e obra dedicada a um só emblema. Messi merece tudo. O que jogou, o que joga e a magia que proporciona aos que amam futebol não é adjetivável. Mas nem tudo são rosas no aparente romance idílico. E é pena que se passe em França, terra que tanto preza a liberdade. Mais um embuste dos tempos modernos.O Paris Saint-Germain é um clube menor na Europa do futebol. Não é sequer o mais ganhador em terras gaulesas, mas é fora dali que a expressão ganhadora é quase inexistente. Tudo mudou quando foi comprado por um estado. Não um oligarca russo ou um investidor americano, mas um país. O Qatar é quem manda no emblema, travestido de clube poderoso com dinheiro que vem de uma nação que abomina os direitos humanos. Para não dizer que os das mulheres também estão longe de salvaguardados.