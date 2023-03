O empate do Sporting em Londres e o consequente apuramento na Liga Europa são dos factos mais relevantes do futebol leonino nesta época e até do ludopédio lusitano. Não foram assim tantas as vezes que as equipas portuguesas eliminaram na Europa aquele que lidera a milionária Premier League, local onde jogam, por exemplo, a maioria dos melhores jogadores portugueses.









