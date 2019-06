Os estranhos clubes-estado

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Estou habituado a ouvir as queixas de presidentes de clubes de médio e pequeno porte, muitas vezes com razão, dos favorecimentos dados aos clubes grandes. Seja nas arbitragens, negócios ou em relação às estruturas do futebol, sempre mais ciosas do bem-estar de quem move milhões do que olhar por quem luta honradamente pela vida.Mas numa conferência com o presidente do Barcelona, ouvi-lo queixar-se de concorrência desleal, parecia ... < br />