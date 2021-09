A corrida de Rui Costa à presidência do Benfica promete ser muito menos acidentada do que a oposição encarnada pretendia. Salvo alguma surpresa jurídica que o Ministério Público ou a PJ tenham para os próximos dias, e não é hábito que os timings destas instituições mexam com a vida pública, a reeleição do número 10, agora como presidente, será muito pacífica.