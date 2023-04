Após o empate leonino em Barcelos, Rúben Amorim voltou a dizer que está a trabalhar não apenas na presente época, mas também no futuro do Sporting. Claro que um adepto menos atento julga ver ali uma desculpa esfarrapada para uma igualdade em que a equipa de Alvalade ficou muitos furos abaixo do desejável.









