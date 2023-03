Um rumo sério para o futebol

No âmbito das discussões em torno da centralização dos direitos televisivos, algo que vai estando na ordem do dia e que acredito ainda fará correr muita tinta, a expansão da Liga portuguesa é algo que está na mente de todos os players. Mas desde o organismo que gere todo o edifício do futebol real, a FPF, à liga profissional, passando pelas mais variadas instâncias desportivas e mesmo pelo Governo, a verdade é que todos se mostraram totalmente incapazes até aos dias de hoje de comandar um desporto aceitável em termos de casos, queixas ou até violência.









