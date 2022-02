O Benfica empatou com o Ajax quando se temia o pior, o FC Porto eliminou a Lazio com um precioso empate em Roma e o Sp. Braga ultrapassou o Sheriff mesmo depois de ter perdido 2-0 na primeira mão. Sim, a ronda não foi nada má para as cores nacionais. Mas o pior é que os nossos concorrentes fizeram ainda melhor e as previsões apontam para que já em 2022/23 estejamos abaixo dos holandeses.