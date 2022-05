Uma grande época do FC Porto

Por muito que haja gente incapaz de dar os parabéns no futebol português, não reconhecer que o FC Porto fez uma grande época é só estúpido. Porque felizmente de há uns anos para cá já ninguém ganha apenas pela força dos árbitros. É verdade que a arbitragem já desenhou muitas conquistas em Portugal. Há alguns títulos que nos chegam rapidamente à memória se lá quisermos chegar, mas mesmo com as várias falhas que lhe apontamos semana após semana, o VAR veio moralizar um pouco um setor que já esteve sem rei nem roque.









