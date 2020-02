Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

No dia 20 de dezembro, o Secretário de Estado da Defesa do Consumidor, Engº João Torres, numa atitude que se louva, decidiu acompanhar o início da Operação Natal realizada pela ASAE.Esse período festivo é importante para o consumidor e para a Polícia que zela pelos seus direitos, ficando sempre bem na fotografia a presença do membro do Governo que a tutela. Mas outras fotografias poderiam ter sido tiradas simultaneamente…... < br />