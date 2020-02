De costas voltadas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A cooperação institucional é um princípio basilar do regular funcionamento das instituições, muito em particular dos organismos de inspeção do Estado e dos órgãos de polícia criminal. Em grande parte, o sucesso das respetivas missões assenta nesse princípio de colaboração, a tal ponto, que o legislador criminalizou a recusa de cooperação, sempre que a mesma ocorre sem a invocaç...