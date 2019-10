Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O "selo ASAE" foi anunciado com pompa e circunstância há 6 meses atrás. O seu lançamento inseriu-se no âmbito do Programa Simplex + e tinha por objetivo diferenciar positivamente os estabelecimentos de restauração que passassem com distinção nas ações de inspeção da ASAE. Melhor dizendo, que cumpriam em absoluto a legislação aplicável ao setor.Seis meses decorridos desde o seu ... < br />