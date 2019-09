Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 27.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A acusação do processo Tancos deve ser única na nossa história recente. Assim, no mesmo processo, temos duas situações completamente diferentes; o furto das armas e depois a intentona da PJM/GNR, para em clara violação da lei e contra as ordens diretas da então PGR, negociarem com os autores do furto, a entrega de uma parte das armas furtadas, com a garantia que de que nada lhes acontecia.Também a investigaç... < br />