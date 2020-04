Perigo público

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Lourenço Silva foi submetido ao teste de Covid-19, tendo testado positivo.Foi mandado para casa, em confinamento. Violou as imposições, tendo sido localizado pela PSP da Póvoa do Varzim a passear. Foi detido e conduzido a casa, com ordens expressas para dali não sair.