Crime e silêncio

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Escrevi neste espaço, há duas semanas, que relativamente à violência doméstica o impacto do confinamento nos números desse tipo de crime só poderá ser conhecido depois do fim deste período. Também referi que a generalidade dos crimes teve uma quebra acentuada. Há no entanto um tipo de crime, além das burlas e dos crimes informáticos, que subiu exponencialmente. O crime de homicídio, consumado ou na forma ...