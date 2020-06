Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Todos fomos surpreendidos com os desenvolvimentos ocorridos nos últimos dias no chamado Caso Maddie.Este, vá lá saber-se porquê, parece renascer de tempos a tempos, voltando a ocupar o espaço mediático quando menos se espera. A nova linha surge de uma investigação das polícias portuguesa (PJ) e alemã (BDK), com a polícia inglesa a ser informada e a colaborar sempre que solicitada.