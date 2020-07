A história do BES

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Alves dos Reis era tido como o maior burlão português. Depois de ler as mais de 4000 páginas da acusação do processo BES, a ser verdade o que ali está descrito, o coitado do Alves dos Reis, ao pé de Ricardo Salgado, é um aprendiz de feiticeiro.Não há comparação. Salgado ganha em tudo, até em simpatia para com os media, como é apanágio dos artistas deste género de crime. Lendo ...