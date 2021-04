O despacho proferido pelo juiz Ivo Rosa na Operação Marquês provocou um terramoto na sociedade. Teve o mérito de trazer o tema da corrupção para o debate público. Ainda hoje, as ondas de choque daquele despacho vão produzindo efeito. É que todos lemos e ouvimos as conversas tidas por José Sócrates com os outros intervenientes, e para todos, mas principalmente para o cidadão comum, dizer que não existe ...