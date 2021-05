Somos um povo de excessos e de soluções fáceis. No Seixal, um menino de 13 anos foi atropelado, quando fugia de uma colega de turma, também de 13 anos, que o queria agredir. De imediato vieram as soluções fáceis; a primeira, a criminalização do bullying, a qual, diga-se, não resolvia coisa nenhuma. Primeiro, porque esse crime está já previsto no artº 154 – A do Código Penal, com o nome de "Perseguiç...