Por norma, somos muitos cáusticos e críticos com a Assembleia da República e com os deputados. Hoje, é da mais elementar justiça ter uma palavra de apreço para com os deputados, principalmente para com todos aqueles que fizeram ou fazem parte das comissões de inquérito aos desvarios passados na Banca e, entre estes, às deputadas Mariana Mortágua e Cecília Meireles.Na comissão que tenta apurar o que se passou no BES/Novo Banco, as inquirições ali realizadas e a contundência das questões colocadas às pessoas que ali tiveram de ir, fizeram com que o país conhecesse o âmago de algumas, passando muitas dessas pessoas de grandes símbolos das nossas elites a meros ladrões, sem classe e sem escrúpulos. O país conheceu a verdadeira cara de muitos daqueles que durante anos venerou, ao ponto de a situação se tornar absolutamente insustentável e de forçosamente terem de ocorrer mudanças no combate à fraude e à corrupção.