O advogado de Luís Filipe Vieira confidenciou ao CM que o seu cliente lhe tinha dito que, se aquilo tivesse ocorrido com Pinto da Costa, já ali estariam as claques.Concordo com Vieira, sendo que foi exatamente isso que aconteceu no passado no processo Apito Dourado. Todos nos recordamos da ida de Pinto da Costa ao Tribunal de Gondomar, escoltado pelos Super Dragões. A tese de Vieira esbarra no facto de, segundo o próprio, ao contrário do Porto e do Sporting, o Benfica não ter claques.